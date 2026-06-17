Политика
17 июня 07:19
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«Вечерняя Казань»

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Султан Брунея прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН, его встретил Минниханов

Бруней — одна из богатейших стран мира и ведущий экспортёр нефти и газа в Азии.

Султан Брунея прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН, его встретил Минниханов

Автор фото: скриншот видео

В Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН прибыл султан Брунея его величество Хассанал Болкиах. В международном аэропорту высокого гостя встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: соцсети

Бруней-Даруссалам — одна из самых обеспеченных стран мира по доле ВВП на душу населения и один из ведущих экспортёров нефти и газа в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ранее мы писали, что Казань принимает юбилейный саммит Россия — АСЕАН. В столицу прибыли первые делегации, а президент запланировал здесь ряд переговоров. Казанцев заранее уведомили о возможных перебоях в работе интернета и временных ограничениях на движение транспорта. Обо всех изменениях - в материале.

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