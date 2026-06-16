Татарстан готов поставлять самый широкий спектр продукции.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Татарстан активно участвует в развитии российско-малазийского сотрудничества, регулярно обмениваясь с этой страной делегациями, подчеркнул на встрече с прибывшим в Казань премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Рустам Минниханов.

Приоритетными являются торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. К первому кварталу 2026 года товарооборот между Татарстаном и Малайзией составил порядка 8,8 миллиона долларов.

- Татарстан как экспортно ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом готов поставлять самый широкий спектр продукции. Следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами, - считает Рустам Минниханов.

Во время встречи стороны обсудили также вопрос возможности открытия прямых рейсов между Казанью и Малайзией, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы писали, что в Казань прибыли представители Таиланда и Индонезии. Гости примут участие в мероприятиях в рамках саммита Россия - АСЕАН.

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