В Казани обсудили приоритетные направления сотрудничества с Малайзией
Татарстан готов поставлять самый широкий спектр продукции.
Татарстан активно участвует в развитии российско-малазийского сотрудничества, регулярно обмениваясь с этой страной делегациями, подчеркнул на встрече с прибывшим в Казань премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Рустам Минниханов.
Приоритетными являются торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. К первому кварталу 2026 года товарооборот между Татарстаном и Малайзией составил порядка 8,8 миллиона долларов.
- Татарстан как экспортно ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом готов поставлять самый широкий спектр продукции. Следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами, - считает Рустам Минниханов.
Во время встречи стороны обсудили также вопрос возможности открытия прямых рейсов между Казанью и Малайзией, пишет пресс-служба раиса Татарстана.
Ранее мы писали, что в Казань прибыли представители Таиланда и Индонезии. Гости примут участие в мероприятиях в рамках саммита Россия - АСЕАН.
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