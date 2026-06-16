Политика
16 июня 23:11
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«Вечерняя Казань»

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В Казань прибыли представители Таиланда и Индонезии

Гости примут участие в мероприятиях в рамках саммита Россия - АСЕАН.

В Казань прибыли представители Таиланда и Индонезии

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В столицу Татарстана с рабочим визитом прибыл премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул. В аэропорту Казани его встретил Рустам Минниханов.  

Также в Казань прилетел министр иностранных дел Индонезии господин Сугиано, встретил которого заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.  

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Анутин Чарнвиракул и господин Сугиано примут участие в мероприятиях в рамках саммита Россия – АСЕАН, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казань на саммит АСЕАН прилетел премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг. Раис Татарстана и мэр столицы республики лично встретили почетного гостя в международном аэропорту.

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