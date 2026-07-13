Рекомендации стали актуальными после покушения на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева — неизвестная оставила СВУ рядом с местом его пребывания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При планировании поездок за границу, в частности в недружественные страны, россиянам не следует рассчитывать на привычный уровень безопасности и комфорта. Об этом сообщает РИА Новости, приводя заявление российского посольства во Франции в связи с покушением на бизнесмена в Монако.

В преддверии поездки необходимо взвесить все риски, и речь идет не только о личной безопасности — в дело вступают правовые, политические и консульские вопросы.

Напомним, что рекомендации в посольстве дали в связи с покушением на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева, которое произошло 29 июня в Монако. Неизвестный оставил рюкзак с СВУ у входной двери в здание. Инвестор получил ранения, помимо него пострадали еще двое — ребенок и женщина. Позже стало известно, что виновница происшествия также имеет украинское гражданство.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.