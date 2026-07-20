Общество
20 июля 14:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В конце лета россиян ожидает новая волна блокировок VPN

Стабильная работа сервисов обхода является временной технической паузой, во время которой специалисты занимаются калибровкой алгоритмов.

В конце лета россиян ожидает новая волна блокировок VPN

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Передышка» в подавлении работы VPN-сервисов означает, что алгоритмы блокировки на данный момент работают не в полную силу. Инженеры занимаются их калибровкой, а в конце августа или начале сентября жителей вновь ожидают массовые сбои в работе приложений для обхода ограничений в Сети. Об этом сообщает «Газета.Ru», приводя слова технического директора компании «Стахановец» Сергея Щербакова.

До этого системы, ограничивающие работу VPN, ориентировались на формальные признаки запрещенных приложений в трафике. Теперь специалисты собирают более подробные данные, выявляя не сам факт работы VPN, но и информацию о частоте переподключений, задействованных портах и методах маскировки. Вместо тотальной блокировки с осени пользователи столкнутся с невозможностью открыть сайты или передать файлы, то есть с ухудшением качества.

Щербаков отметил, что пользователи, в свою очередь, привыкли к сложившейся ситуации и зачастую используют сразу несколько приложений — это и создает «иллюзию стабильности».

Ранее бизнес-консультант, ИТ-евангелист Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал «Вечерней Казани», что полностью заблокировать VPN не получится. Правительство не пойдет на этот шаг, уверен эксперт, — страна не готова к последствиям подобного решения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.