Стабильная работа сервисов обхода является временной технической паузой, во время которой специалисты занимаются калибровкой алгоритмов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Передышка» в подавлении работы VPN-сервисов означает, что алгоритмы блокировки на данный момент работают не в полную силу. Инженеры занимаются их калибровкой, а в конце августа или начале сентября жителей вновь ожидают массовые сбои в работе приложений для обхода ограничений в Сети. Об этом сообщает «Газета.Ru», приводя слова технического директора компании «Стахановец» Сергея Щербакова.

До этого системы, ограничивающие работу VPN, ориентировались на формальные признаки запрещенных приложений в трафике. Теперь специалисты собирают более подробные данные, выявляя не сам факт работы VPN, но и информацию о частоте переподключений, задействованных портах и методах маскировки. Вместо тотальной блокировки с осени пользователи столкнутся с невозможностью открыть сайты или передать файлы, то есть с ухудшением качества.

Щербаков отметил, что пользователи, в свою очередь, привыкли к сложившейся ситуации и зачастую используют сразу несколько приложений — это и создает «иллюзию стабильности».

Ранее бизнес-консультант, ИТ-евангелист Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал «Вечерней Казани», что полностью заблокировать VPN не получится. Правительство не пойдет на этот шаг, уверен эксперт, — страна не готова к последствиям подобного решения.

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