Для того, чтобы граждане не пользовались сервисами из черного списка, государству придется закрыть доступ и к собственным системам.

Автор фото: Алия Резванова / ИД «Вечерняя Казань»

Полная блокировка VPN-сервисов в России возможна, но для этого надо заблокировать весь интернет. Но государство не пойдет на этот шаг, потому что страна не готова к последствиям. Об этом «Вечерней Казани» рассказал бизнес-консультант, ИТ-евангелист Positive Technologies Алексей Лукацкий.

— Спутники у нас находятся под контролем государства. Поэтому достаточно несложно заблокировать весь интернет, но на это сейчас никто не пойдет, потому что никто не может оценить или, наоборот, оценили и не готовы к последствиям, которые будут. Потому что у нас есть межгосударственный обмен, у нас есть те же самые финансовые транзакции, у нас есть взаимодействие с дружественными государствами, у нас есть дипломатическое общение, военное общение и все оно проходит по тем же самым интернет-каналам, только с применением соответствующих технологий. Поэтому, если блокировать весь интернет, это блокировать в том числе и то, что нужно для государства. На это никто не пойдет, — сказал эксперт.

По этой причине государство борется с опасным зарубежным трафиком путем непростого выявления и блокирования отдельных сервисов. Из-за блокировок Роскомнадзора страдают и законные сервисы, потому что они тоже далеко не всегда блокируют путем выявления протокола, а по IP-адресам. Таким образом, разрешенные сервисы могут пострадать из-за того, что находятся на тех же самых IP-адресах, которые попали в черные списки Роскомнадзора.

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