Общество
9 июня 14:59
Автор материала:
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Алия Резванова

Журналист

Каждая вторая кибератака на бизнес наносит серьезный урон

Один инцидент может стоить компании до пяти процентов от годовой выручки.

Каждая вторая кибератака на бизнес наносит серьезный урон

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Последствия кибератак на бизнес стали более серьезными: почти каждый второй инцидент существенно затрагивает операционную деятельность компаний. Об этом рассказал лидер продуктовой практики MaxPatrol Carbon Константин Маньяков. По оценке эксперта, доля случаев, когда кибератаки приводят к прекращению основной операционной деятельности, достигает 50%. В 65% случаев в результате атак происходит утечка данных.

— Атаки стали серьезнее и ощутимее для бизнеса. Тут дело не в количестве даже, а вот именно в том, куда они могут дойти и какой сценарий недопустимых событий для бизнеса реализуется, — заметил Маньяков.

Российский рынок предлагает новые решения в области кибербезопасности, которые позволяют противодействовать угрозам. Однако их стоимость растет, и компаниям приходится выделять все больше средств на обеспечения защиты данных. По словам собеседника «Вечерней Казани», российский бизнес не готов выделять большие инвестиции в эту сферу. Это создает трудности, ведь стоимость устранения последствий инцидента может достигать критических значений, около 5% от годовой выручки. Многие руководители до сих пор не осознают угрозу, полагая, что их бизнес не станет мишенью для хакеров и его не взломают. В результате это может привести к серьезным проблемам в случае реальной атаки.

Маньяков добавил, что количество уязвимостей в инфраструктуре увеличивается. Это связано с постоянными изменениями внутри систем: процессы импортозамещения, цифровизации, модернизации. Все это приводит к тому, что инфраструктура разрастается и усложняется, и специалисты кибербезопасности не всего успевают своевременно выявлять новые недостатки и уязвимые места. А злоумышленники используют эти уязвимости, чтобы наносить организациям все более значительный ущерб, применяя их в своих атаках.

— Порог входа вот в эту историю сильно снижается. Если раньше атакующий должен был обладать серьезными компетенциями, серьезной инфраструктурой, то есть вкладывать в это деньги, обучаться для того, чтобы проводить сложные атаки, от которых непросто защититься, то сейчас можно просто запустить ИИ-модель и она сама проводит атаки, — поделился эксперт.

Он также рассказал, что в российском бизнесе только ИТ-компании и банки серьезно вкладываются в кибербезопасность. Остальные компании используют решения, которые находятся в общем доступе, или делегируют защиту данных штатным ИТ-специалистам.

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