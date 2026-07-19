Авиакомпании также обяжут сопровождать ветеранов СВО без оплаты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно новому приказу Минтранса с 1 сентября в России изменится порядок обслуживания маломобильных авиапассажиров — они получат право бесплатно бронировать места на борту уже во время приобретения билетов до регистрации на рейс. Нововведением поделился член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Его цитирует ТАСС.

Чтобы бесплатно забронировать места, необходимо заранее сообщить перевозчику об ограничениях по здоровью. На данный момент такая услуга без доплаты доступна только на этапе регистрации, а к этому времени комфортных мест уже не остается, пояснил Машаров. Авиакомпании также обяжут сопровождать ветеранов СВО без оплаты.

Еще одно изменение касается бесплатного провоза протезов и средств ухода за ними. Сейчас пассажиры сталкиваются с ограничениями и доплатами, поскольку перелет с такими устройствами недостаточно регламентирован.

Машаров добавил, что с 1 сентября сотрудники аэропорта также будут обязаны бесплатно сопровождать маломобильных пассажиров во время регистрации, досмотра и на других этапах. Россиянам также будут помогать с багажом и входом в терминал.

Ранее сообщалось, что в Татарстане утвердили единый перечень мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Например, военные и их родственники получат право бесплатно или по льготе посещать госучреждения культуры и спорта, выставки, образовательные, физкультурные и спортивные события.

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