Россияне имеют право легально продать собранные грибы на специальных пунктах
Такое же правило касается ягод, березового сока и других лесных ресурсов.
Жители могут свободно находиться в лесу и собирать грибы для личного пользования, однако законно продать их можно только в некоторых местах. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на главного юридического юрисконсульта Роскачества Игоря Позднякова.
Например, свои грибы можно сдать предпринимателям, которые организовывают специальные пункты сбора — такой способ Поздняков назвал самым удобным. Также грибники могут поучаствовать в сезонных ярмарках, однако предварительно нужно ознакомиться с правилами мероприятия. Кроме того, на рынках есть «социальные места» для дачников, где также можно продать собранные грибы.
Такое же правило касается березового сока, ягод и других лесных ресурсов. При сборе следует уточнить установленные в регионе правила касательно этого процесса. Промышленное собирательство при этом строго регламентируется указаниями конкретного лесного участка. Также важно помнить о запрете истощать запасы лесных ресурсов.
Напомним, что с 1 сентября 2027 года в России вступят в силу новые правила сбора редких грибов. Для добычи краснокнижных экземпляров жителям будет необходимо получить разрешение через портал «Госуслуг».
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