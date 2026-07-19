Такое же правило касается ягод, березового сока и других лесных ресурсов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители могут свободно находиться в лесу и собирать грибы для личного пользования, однако законно продать их можно только в некоторых местах. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на главного юридического юрисконсульта Роскачества Игоря Позднякова.

Например, свои грибы можно сдать предпринимателям, которые организовывают специальные пункты сбора — такой способ Поздняков назвал самым удобным. Также грибники могут поучаствовать в сезонных ярмарках, однако предварительно нужно ознакомиться с правилами мероприятия. Кроме того, на рынках есть «социальные места» для дачников, где также можно продать собранные грибы.

Такое же правило касается березового сока, ягод и других лесных ресурсов. При сборе следует уточнить установленные в регионе правила касательно этого процесса. Промышленное собирательство при этом строго регламентируется указаниями конкретного лесного участка. Также важно помнить о запрете истощать запасы лесных ресурсов.

Напомним, что с 1 сентября 2027 года в России вступят в силу новые правила сбора редких грибов. Для добычи краснокнижных экземпляров жителям будет необходимо получить разрешение через портал «Госуслуг».

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