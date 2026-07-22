Общество
22 июля 13:46
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«Вечерняя Казань»

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В России намерены создать систему страхования военных рисков для бизнеса

Идею выдвинули в связи с атакой БПЛА ВСУ на склад Wildberries.

В России намерены создать систему страхования военных рисков для бизнеса

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Широкая система страхования военных рисков для предпринимателей может появиться в России. В программе будет участвовать Российская национальная перестраховочная компания, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя партии «Единая Россия», которая выдвинула эту инициативу.

Актуальность предложения повысилась в связи с атакой украинских беспилотников на склад Wildberries, заявил член генерального совета партии и президент «Опоры России» Александр Калинин. В ходе удара пострадали распределительные центры и товары поставщиков. Большая часть инструментов по страхованию военных рисков недоступна для организаций на данный момент, поэтому существует необходимость распространения механизмов на широкий круг бизнесменов.

В новой системе обязательно должна принять участие Российская национальная перестраховочная компания, поскольку частные фирмы не смогут заниматься военными рисками из-за потенциально больших убытков. По словам Калинина, новая система должна стать прозрачной для клиентов и иметь доступные тарифы. В ней законодательно регламентируют, что считается военным риском, какие события относятся к страховым случаям и как будут возмещать убытки.

Такой возможностью страхования смогут воспользоваться не только маркетплейсы, но и владельцы предприятий, недвижимости, аграрии и другие.

Напомним, что 18 июля украинские БПЛА нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Тамбовской области. В результате погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадали.

В связи с этим маркетплейс ввел первые антикризисные меры для партнеров после атак беспилотников. Например, с 19 июля Wildberries установил скидки на хранение на ряде складов в течение 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные склады.

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