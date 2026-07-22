Парламент республики сохранил статус многодетных и ключевые соцгарантии за родителями, которые воспитывают тяжелобольных сыновей и дочерей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике продлили льготы для многодетных семей с совершеннолетними детьми-инвалидами. Госсовет РТ единогласно скорректировал закон об адресной социальной поддержке населения. С докладом по теме выступила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.



По федеральным нормам статус многодетной семьи и право на льготы, как отметила Зарипова, сохраняются до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет, если он учится очно). Однако в министерстве обратили внимание на проблему семей, где старший ребенок имеет инвалидность, но из-за тяжести заболевания не может проходить очное обучение. При достижении им 18 лет такие семьи автоматически лишались республиканских льгот, несмотря на сохраняющуюся высокую финансовую нагрузку.



Новые изменения, по ее словам, официально продлевают статус многодетной семьи и все сопутствующие меры поддержки (30 процентов скидка на ЖКУ, выплаты на проезд, бесплатные лекарства) до достижения ребенком-инвалидом 23 лет. Данная норма принимается без привязки к факту его обучения и затронет 1389 татарстанских семей.

Ранее в Татарстане приняли закон о выдаче женщинам со званием «Мать-героиня» земельных участков. Площадь выдаваемых территорий составит не менее восьми соток в городских населенных пунктах и 25 соток в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий.



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