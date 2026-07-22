Общество
22 июля 12:30
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«Вечерняя Казань»

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«Стокманн» закроет почти 20% магазинов в России в течение года

Точки с большим объемом товара стали экономически невыгодными при низких продажах.

«Стокманн» закроет почти 20% магазинов в России в течение года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российский fashion-ретейлер в среднеценовом и и премиальном сегментах «Стокманн» планирует закрыть до пяти универмагов в течение 12 месяцев. Всего в сети функционирует 28 магазинов, поэтому речь идет о прекращении работы 18 процентов точек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Уже закрылся универмаг в Новосибирске, а весной следующего года планируется прекращение работы точки в Перми. Оба магазина открылись три года назад и занимают площадь в 1,7 тысячи «квадратов» каждый. Открытие новых универмагов при этом не планируется, однако есть возможность запуска точки в строящемся торговом центре «Олимпийский» в Москве. Там работы закончатся в 2027 году.

Дело в том, что точки с большим объемом товара стали экономически невыгодными при низких продажах. Во многом закрытие зависит от арендодателя, но в данной ситуации не спасает даже скидка на съем помещения.

Некоторые универмаги «Стокманн» столкнулись с трудностям из-за поставки одежды и обуви, в том числе из-за ситуации на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. Так, весной этого года стала невозможной доставка брендов Adidas.

По мнению главы департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, оптимизация бизнеса продолжится в следующем году и связана с замедлением экономики, недостаточно быстрым снижением ставки и популярностью маркетплейсов среди клиентов.

Ранее сообщалось, что в Казани закрылись два магазина сети спортивных товаров Desport. Компания появилась в России после ухода французской сети Decathlon.

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