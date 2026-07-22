В Татарстане появится новый праздник — День работников сферы закупок
В качестве официальной даты предложено утвердить 5 апреля — день принятия федерального закона о контрактной системе.
В Татарстане учредят новый профессиональный праздник — День работника сферы закупок. С такой инициативой на сессии Госсовета выступил председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.
По его словам, в качестве официальной даты предложено утвердить 5 апреля — день принятия федерального закона о контрактной системе.
Необходимость введения праздника, как отметил Хусаинов, продиктована кадровым дефицитом. По данным на конец 2025 года, рынку республики не хватает более 250 квалифицированных специалистов в этой области.
- Татарстан имеет более чем 20-летнюю историю развития госзакупок: именно здесь в 2004 году провели первый в России электронный аукцион, - сказал Хусаинов.
Спикер рассчитывает, что появление официального праздника повысит престиж и социальный статус профессии среди молодежи. Инициатива уже получила поддержку раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Также Госсовет республики утвердил новый базовый закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Парламентарии одобрили проект закона «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Татарстане». Как сообщил один из разработчиков, член профильного комитета Марат Галиев, документ направлен на полное обновление нормативно-правовой базы региона.
Ранее мы также писали, что в этом году День Татарстана, 30 августа, выпадает на воскресенье, в связи с чем дополнительного выходного из-за праздника вводить не собираются. Переносить его на понедельник не планируют.
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