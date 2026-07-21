Праздник выпадает на воскресенье.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году День Татарстана, 30 августа, выпадает на воскресенье. И дополнительного выходного из-за праздника вводить не собираются. Переносить его на понедельник не планируют.

В августе татарстанцев ожидает 21 рабочий день и 10 выходных, следует из производственного календаря Минтруда республики.

Ранее сообщалось, что ближайший праздничный выходной ждет россиян в ноябре. До последнего месяца осени все рабочие недели будут полными. Праздник в этом году выпадает на среду — и станет единственным нерабочим днем среди недели.

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