По стране наблюдается сокращение очередей, а многие АЗС даже сняли ограничения на отпуск бензина.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пик дефицита топлива в России уже пройдет — на заправках постепенно сокращаются очереди, а операторы отменяют ограничения по продаже. Частным АЗС бензин продолжают поставлять белорусские и вертикально интегрированные нефтяные компании. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

При этом существует вероятность снижения запасов бензина менее чем до 1,5 миллиона тонн. По данным Минэнерго на конец июня, запас бензина сократился за год на 4 процента — до 1,7 миллиона тонн. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов предупреждает, что быстро рынок не восстановится, а высокий спрос сохранится еще на два месяца. Увеличение производства станет ощутимым к концу текущего года вместе с восстановлением работы пострадавших НПЗ.

Часть российских нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год вернулась к продажам топлива на Петербургской бирже. С 20 июля также смягчились разрешенные предельные границы колебания цен на АИ-92, АИ-95 и дизель при доставке «франко-резервуар» и «франко-путь назначения». Рост на керосин для авиации установлен на отметке в 0,01 процента при вероятном снижении до 20 процентов.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что на заправках Казани также улучшается ситуация с очередями. Для контроля за ситуацией в Татарстане даже создали оперштаб во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

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