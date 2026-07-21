Общество
21 июля 19:38
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Ситуация на российских заправках начала улучшаться

По стране наблюдается сокращение очередей, а многие АЗС даже сняли ограничения на отпуск бензина.

Ситуация на российских заправках начала улучшаться

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пик дефицита топлива в России уже пройдет — на заправках постепенно сокращаются очереди, а операторы отменяют ограничения по продаже. Частным АЗС бензин продолжают поставлять белорусские и вертикально интегрированные нефтяные компании. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

При этом существует вероятность снижения запасов бензина менее чем до 1,5 миллиона тонн. По данным Минэнерго на конец июня, запас бензина сократился за год на 4 процента — до 1,7 миллиона тонн. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов предупреждает, что быстро рынок не восстановится, а высокий спрос сохранится еще на два месяца. Увеличение производства станет ощутимым к концу текущего года вместе с восстановлением работы пострадавших НПЗ.

Часть российских нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год вернулась к продажам топлива на Петербургской бирже. С 20 июля также смягчились разрешенные предельные границы колебания цен на АИ-92, АИ-95 и дизель при доставке «франко-резервуар» и «франко-путь назначения». Рост на керосин для авиации установлен на отметке в 0,01 процента при вероятном снижении до 20 процентов.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что на заправках Казани также улучшается ситуация с очередями. Для контроля за ситуацией в Татарстане даже создали оперштаб во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.