Для россиян в Китае продлили безвизовый режим до конца 2027 года
В КНР можно находиться до 30 дней без оформления визы.
МИД Китая продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Без визы в стране можно находиться до 30 дней для бизнеса, туризма и посещения родственников или друзей.
Срок режима должен был закончиться 31 декабря 2026 года. Ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет. Также безвизовый режим действует для жителей еще 48 стран до 31 декабря 2026 года.
Ранее сообщалось, что визовые центры Кипра возобновили прием документов в России. Оформление разрешения на въезд приостановили 13 июня из-за прекращения договора посольства республики с компанией-оператором.
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