Общество
21 июля 21:44
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«Вечерняя Казань»

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Россиян призвали бросить курить из-за участившегося рака у питомцев

У животных с курящими хозяевами чаще развиваются опухоли носовой полости и лимфомы.

Россиян призвали бросить курить из-за участившегося рака у питомцев

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

От пассивного курения могут страдать не только люди, но и домашние животные. Из-за вдыхания дыма сигарет, которые курит хозяин, у кошек, собак и других питомцев намного чаще выявляют онкологические заболевания, предупредила врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем канале в «Максе».

Например, у курящих владельцев собаки намного чаще страдают раком носовой полости, а у кошек повсеместно обнаруживают лимфомы. Также в список последствий вредной привычки хозяев входят заболевания дыхательных путей и обострение астмы. Медик подчеркнула, в некоторых случаях мысль о вреде для своего питомца может стать сильной мотивацией для отказа от курения.

«Авторы исследования обсуждают интересный психологический момент. Сообщения в стиле «курение убивает вас» работают не на всех — люди склонны рационализировать риск. Но когда речь заходит о вреде для питомца, включается другой механизм — забота и чувство ответственности», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что больше трети жителей Казани не готовы заводить отношения с курящей девушкой. При этом этой вредной привычки нет у 83 процентов женщин и 64 процентов мужчин.

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