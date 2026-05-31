31 мая 17:47
«Вечерняя Казань»

Больше трети казанцев не готовы встречаться с курящей девушкой

При этом 83 процента женщин не курят.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Большинство пользователей Mamba из Казани не курят, рассказали в сервисе знакомств. Плохой привычки нет у 83 процентов женщин и 64 процентов мужчин. При этом графу «вредные привычки» в анкете проверяют почти все — 89 процентов женщин и 85 процентов мужчин. Для 37 процентов представителей сильного пола принципиально важно, чтобы партнерша не курила. А 15 процентов готовы продолжить общение, только если девушка собирается бросить курить. Треть говорит, что можно сделать исключение, если девушка сильно понравилась.

В то же время 40 процентов женщин допускают знакомство с курящим мужчиной, если он им симпатичен. Но 31 процент все равно считает это поводом для отказа.

И вейп ситуацию не спасает — 58 процентов мужчин и столько же женщин воспринимают электронную сигарету точно так же, как обычную, а 22 процента мужчин и 23 процента женщин признаются, что устройства для курения раздражают их даже сильнее.

Почти половина мужчин считает, что курящие девушки выглядят более измотанными и нездоровыми. 56 процентов женщин с ними солидарны. Кроме того, запах изо рта, кожи и волос отпугивает 60 процентов опрошенных.

Ранее сообщалось, что больше половины казанцев поддержали пожизненный запрет сигарет. Речь идет о запрете для тех, кто родился после 2008 года.

