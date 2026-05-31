Только за первый квартал медучреждения закупились препаратами на 2,2 миллиарда рублей.

В России кратно выросли госзакупки препаратов для лечения ожирения и контроля веса. По данным экспертов системы «Тендерплан», больницы массово закупаются аналогами «Оземпика», в котором основное действующее вещество - семаглутид. Среди них «Квинсента», «Семавик», «Ребодия Слим», «Семуглин», «Семвелика», «Семальтара», «Селмиджи», «Амеглутар», «Дэглюнорм», «Инсудайв», «Велгия», «Сеглурия».

Для сравнения: за 2024 год было закуплено препаратов на 2,3 миллиарда рублей. А за первый квартал 2026 года сумма почти сравнялась: было потрачено 2,2 миллиарда.

На фоне этих препаратов аналоги на основе лираглутида стремительно теряют позиции. Это касается средств, известных под брендами «Саксенда», «Виктоза», а также российских аналогов: «Шугалес», «Весфол», «Масиза», «Мелитид», «Квинлиро» и «Энлигрия». С начала года их приобрели на 3,3 миллиона рублей, тогда как в первом квартале 2024 года сумма составляла 79,3 миллиона.

Хоть препараты на основе семаглутида доминируют, популярными становятся и лекарства на основе тирзепатида. Это вещество, считающееся более эффективным для снижения веса, известно по оригинальному препарату «Мунджаро» (Mounjaro). В России уже представлены аналоги: «Тирлидея», «Тирзеро Слим», «Седжаро». За первый квартал этого года ими закупились на сумму в 15,6 миллиона рублей, в два раза больше по сравнению со всем прошлым годом.

На фоне роста числа людей с избыточным весом и ожирением в России спрос на препараты данной группы растет быстрее, чем готовность врачей их назначать. Аналитики «Тендерплан» полагают, что текущий тренд госзакупок будет только набирать обороты.

Ранее сообщалось, что новый российский препарат для лечения диабета и ожирения поступил в продажу. Лекарство выпускается в шести дозировках, он может применяться взрослыми старше 18 лет для подкожного введения один раз в неделю.

