Казанцы готовятся ремонтировать дачи: сколько это стоит
Спрос на благоустройство участка вырос на 82 процента.
Лето еще не началось, а спрос на ремонт дач в Казани уже растет быстрыми темпами. Сейчас цены на косметический ремонт под ключ с базовыми материалами стартует от 12 тысяч рублей за «квадрат», в то время как на капитальный — от 27 800 рублей. Об этом рассказали эксперты «Авито Услуг» и «Авито Товаров».
Спрос на профессиональное составление сметы увеличился на 27 процентов, а стартовая цена на услугу составила 10 500 рублей. Благоустройством участков стали интересоваться на 82 процента чаще (от 4500 рублей за квадратный метр), устройство цветников — на 61 процент (от 3750 рублей), проекты озеленения — на 18 процентов (от 7500 рублей за одну сотку).
В три раз чаще стали покупать декоративный камень и материалы для наружной отделки (900 рублей за единицу), ступени — на 52 процента чаще (2 тысячи рублей за штуку), лестницы — на 22 процента (25 300 рублей), гипсокартон — на 16 процентов (300 рублей за лист) и так далее.
