Общество
3 мая 11:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиян предупредили об опасной инфекции на территории дач

Вакцины против этого заболевания не существует.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В связи с наступлением дачного сезона любителям огородов следует помнить о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), возбудителем которой являются мышевидные грызуны. Чаще всего ее переносят рыжие полевки. Они загрязняют предметы в доме выделениями, которые остаются заразными даже при низких температурах и способны представлять опасность длительное время. Об этом россиян предупреждает Роспотребнадзор.

Заражение происходит воздушно-пылевым путем. Обычно это случается во время уборки на даче после зимы, во время которой грызуны проникают внутрь дома из-за холода. Через вдох инфекция попадает в кровь. Это вызывает поражение сосудов — они становятся проницаемыми. Симптомы появляются через 2-3 недели, и происходит это резко: человек испытывает слабость, озноб, головную боль, ломоту. Температура держится до пяти дней. Сильно страдают почки, болит поясница и живот. При появлении первых признаков нужно обратиться за медпомощью.

Вакцины против лихорадки не существует, а единственный способ защиты — меры личной гигиены и борьба с грызунами. В начале сезона следует проветрить помещение, высушить все ткани и матрасы на солнце, помыть посуду горячей водой с мылом. Проводить сухую уборку нельзя — она поднимет пыль. В Роспотребнадзоре советуют сразу приступать к влажной уборке, провести обработку от грызунов, работать в маске и перчатках.


Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что ГЛПС часто путают с обычным гриппом на ранних стадиях. Заболевшие люди при этом не опасны для окружающих: вирус не передается от человека к человеку.

