Теперь в перечне находится 363 специальности, в частности — костюмер и настройщик пианино.

Автор фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Реестр должностей для прохождения альтернативной гражданской службы расширили в России. В перечень добавили 92 специальности. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты России уже вступил в силу.

Среди прочих в список из 363 позиций включили такие должности как травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, зоолог и синоптик. Раньше перечень ограничивался 271 специальностью.

Напомним, что решение было принято из-за вступления в силу обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Профессии были разделены на более узкие специализации.

