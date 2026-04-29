Общество
29 апреля 22:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцы массово избавляются от золота

За 2025 год по trade-in жители сдали более 11 килограмм драгоценного металла.

Автор фото: РИА Новости

Казань оказалась на третьем месте по объему обмена золота. За 2025 год жители сдали по программе trade-in 11,3 килограмма золота, выяснили аналитики ювелирного бренда SOKOLOV.

Самая крупная сделка по России приблизилась к 900 тысячам рублей. Лидером стала Москва (17,3 килограмма), на втором месте Санкт-Петербург (52,9 килограмма). В пятерку также вошли Воронеж (10,2 килограмма) и Екатеринбург (9,9 килограмма). Всего по стране сдано около 494 килограмма золота.

Средняя стоимость обмененного золота составила 35 069 рублей. Сумма выше, чем в предыдущем году на 31 процент. По Казани средний чек — 32 003 рубля.

Активнее всего золото сдают россияне в возрасте 46-55 лет. Это относится к Калининграду, Сочи, Санкт-Петербургу и Казани. Столица Татарстана вошла в число крупнейших сделок по программе trade-in: один из максимальных обменов в городе составил 69,9 грамма золота на сумму 443 721 рубль.

Ранее сообщалось, что девушка пыталась ввезти в Казань контрабандой украшения Cartier на один миллион рублей. Жительница столицы Татарстана возвращалась из Стамбула.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.