Изобретение противоопухолевых препаратов дает положительные результаты, но есть нюансы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Искоренение всех видов онкологических заболеваний в ближайшее время невозможно, поскольку понятие «рак» — это совокупность множества разных заболеваний, которые не охватить даже «самыми совершенными вакцинами. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова эксперта благотворительного фонда «Онкологика» Антона Саада.

Однако при этом перевести большинство онкологий в форму хронического контролируемого заболевания вполне возможно. Также вакцины и современные лекарства помогут снизить смертность. В частности, речь идет о персонализированных мРНК-вакцинах. Исследования показали, что риск рецидива меланомы при введении препарата за 18 месяцев снизился с 38 до 21 процента.

Аналогичные разработки идут в отношении рака легких, поджелудочной железы и колоректальных опухолей. Также вакцины будут использоваться в качестве дополнения к хирургическим вмешательствам и иммунотерапии.

Ранее сообщалось, что у пациента с меланомой, которому ввели персонализированную противоопухолевую вакцину «Неоонковак», наблюдаются небольшие улучшения. Больному предстоит еще около 10 приемов лекарства.



