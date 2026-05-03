Общество
3 мая 12:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Онколог оценил шансы полной победы над раком

Изобретение противоопухолевых препаратов дает положительные результаты, но есть нюансы.

Онколог оценил шансы полной победы над раком

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Искоренение всех видов онкологических заболеваний в ближайшее время невозможно, поскольку понятие «рак» — это совокупность множества разных заболеваний, которые не охватить даже «самыми совершенными вакцинами. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова эксперта благотворительного фонда «Онкологика» Антона Саада.

Однако при этом перевести большинство онкологий в форму хронического контролируемого заболевания вполне возможно. Также вакцины и современные лекарства помогут снизить смертность. В частности, речь идет о персонализированных мРНК-вакцинах. Исследования показали, что риск рецидива меланомы при введении препарата за 18 месяцев снизился с 38 до 21 процента.

Аналогичные разработки идут в отношении рака легких, поджелудочной железы и колоректальных опухолей. Также вакцины будут использоваться в качестве дополнения к хирургическим вмешательствам и иммунотерапии.

Ранее сообщалось, что у пациента с меланомой, которому ввели персонализированную противоопухолевую вакцину «Неоонковак», наблюдаются небольшие улучшения. Больному предстоит еще около 10 приемов лекарства.


Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

скриншот видео
Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.