Общество
26 марта 03:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

С приходом весны риск заражения геморрагической лихорадкой возрастает

В это время мелкие млекопитающие особенно активны.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россиян предупредили о высоком риске заражения весной геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это заболевание на ранних стадиях часто путают с гриппом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.  

В ведомстве подчеркнули, что именно в это время года период у мелких млекопитающих наибольшая активность, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе ГЛПС, пишет РИА Новости.  

Специалисты напомнили, что вирус чаще всего передается человеку при вдыхании пыли, заражённой выделениями грызунов, при сборе ягод и грибов, отдыхе на природе, работе на даче или в саду. Среди симптомов заболевания, которое проявляется резко – высокая температура тела (до 38-40 градусов), озноб, резкая головная и мышечная боль, покраснение лица и шеи.  

Люди, подхватившие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, не опасны для окружающих: вирус не передается от человека к человеку. При первых его симптомах следует немедленно обратиться к врачу.  

Россиянам рекомендуют заняться благоустройством дачных участков, перекрыть  доступ грызунов в дома, использовать ловушки и хранить продукты в закрытой таре. Нельзя пить воду из неизвестных источников и располагаться на отдых в стогах сена или соломы.

