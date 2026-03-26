С приходом весны риск заражения геморрагической лихорадкой возрастает
В это время мелкие млекопитающие особенно активны.
Россиян предупредили о высоком риске заражения весной геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это заболевание на ранних стадиях часто путают с гриппом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что именно в это время года период у мелких млекопитающих наибольшая активность, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе ГЛПС, пишет РИА Новости.
Специалисты напомнили, что вирус чаще всего передается человеку при вдыхании пыли, заражённой выделениями грызунов, при сборе ягод и грибов, отдыхе на природе, работе на даче или в саду. Среди симптомов заболевания, которое проявляется резко – высокая температура тела (до 38-40 градусов), озноб, резкая головная и мышечная боль, покраснение лица и шеи.
Люди, подхватившие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, не опасны для окружающих: вирус не передается от человека к человеку. При первых его симптомах следует немедленно обратиться к врачу.
Россиянам рекомендуют заняться благоустройством дачных участков, перекрыть доступ грызунов в дома, использовать ловушки и хранить продукты в закрытой таре. Нельзя пить воду из неизвестных источников и располагаться на отдых в стогах сена или соломы.
Ранее мы писали, что в Татарстане усилят контроль над ввозом скота перед Курбан-байрамом. Жителям советуют приобретать животных внутри региона — их достаточно, чтобы удовлетворить спрос.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
Архипелаг Чагос отделяют от Тегерана пять тысяч километров.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.