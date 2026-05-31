У трети жителей появилось такое желание за последний год.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Почти половина казанцев (40 процентов) сменили имидж, а у трети есть такое желание. За последний год 35 процентам жителей захотелось перемен в имидже. В основном это люди в возрасте от 35 до 44 лет (42 процента). Над стилем уже поработала молодежь (18—24 года) — 50 процентов. А 17 процентов устраивает их нынешний образ, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

В основном перемены касаются стиля одежды (54 процента), стрижки (47 процентов) или ухода и укладки (26 процентов). Еще 20 процентов хотели бы перекрасить волосы, а 13 процентов — сделать косметологические процедуры.

На смену образа жители готовы потратить около 20 тысяч рублей, 13 процентов готовы заложить в это до 30 тысяч, а 14 процентов — еще больше.

Среди самых частых причин для смены образа — желание почувствовать себя увереннее (45 процентов) или выглядеть актуально трендам (41 процент). А молодежь зачастую хотела просто поэкспериментировать (23 процента). У мужчин чаще таким изменениям способствует что-то внешнее — отношения (15 процентов), смена сезона (12 процентов) или новая работа (8 процентов).

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали чаще обращаться в салоны красоты и к стилистам. Наибольший рост показал нюдовый макияж.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.