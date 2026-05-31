Общество
31 мая 18:23
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Сколько готовы потратить казанцы на смену стиля

У трети жителей появилось такое желание за последний год.

Сколько готовы потратить казанцы на смену стиля

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Почти половина казанцев (40 процентов) сменили имидж, а у трети есть такое желание. За последний год 35 процентам жителей захотелось перемен в имидже. В основном это люди в возрасте от 35 до 44 лет (42 процента). Над стилем уже поработала молодежь (18—24 года) — 50 процентов. А 17 процентов устраивает их нынешний образ, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

В основном перемены касаются стиля одежды (54 процента), стрижки (47 процентов) или ухода и укладки (26 процентов). Еще 20 процентов хотели бы перекрасить волосы, а 13 процентов — сделать косметологические процедуры.

На смену образа жители готовы потратить около 20 тысяч рублей, 13 процентов готовы заложить в это до 30 тысяч, а 14 процентов — еще больше.

Среди самых частых причин для смены образа — желание почувствовать себя увереннее (45 процентов) или выглядеть актуально трендам (41 процент). А молодежь зачастую хотела просто поэкспериментировать (23 процента). У мужчин чаще таким изменениям способствует что-то внешнее — отношения (15 процентов), смена сезона (12 процентов) или новая работа (8 процентов).

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали чаще обращаться в салоны красоты и к стилистам. Наибольший рост показал нюдовый макияж.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

соцсети
Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.