Происшествия
30 мая 22:13
«Вечерняя Казань»

Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

Автор фото: соцсети

Галия Ситдикова, обычная девушка из Казани, спасшая тонущего в ледяной воде ребенка, получила от главного редактора RT Маргариты Симоньян премию имени Тиграна Кеосаяна в один миллион рублей. Как рассказала жительница, девушка потратит эти деньги на семью — она воспитывает маленькую дочь, а еще нужно выплатить ипотеку. Как сообщает «КП-Казань», героиня находится в декрете, а после продолжит работать по специальности — ветеринаром.

Первой эмоцией от новости о награде была неловкость, рассказывает Галия, которая сначала не поверила услышанному. Осознание пришло после того, как она проверила соцсети Симоньян. Девушка не задумывалась, что рискует своей жизнью, главным было спасти мальчика.

Премия имени Тиграна Кеосаяна выдается людям, которые спасают людей, несмотря на риск для собственной жизни. Как написала Симоньян, остальные люди на берегу просто снимали на телефоны происходящее, пока мальчик тонул, и только Галия полезла в воду за ним. Церемония вручения премии назначена на 2 июня.

Напомним, что происшествие случилось в Авиастроительном районе республики 5 мая. Восьмилетний мальчик плавал на надувном матрасе, перевернулся и стал уходить под воду.

