Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
Галия Ситдикова, обычная девушка из Казани, спасшая тонущего в ледяной воде ребенка, получила от главного редактора RT Маргариты Симоньян премию имени Тиграна Кеосаяна в один миллион рублей. Как рассказала жительница, девушка потратит эти деньги на семью — она воспитывает маленькую дочь, а еще нужно выплатить ипотеку. Как сообщает «КП-Казань», героиня находится в декрете, а после продолжит работать по специальности — ветеринаром.
Первой эмоцией от новости о награде была неловкость, рассказывает Галия, которая сначала не поверила услышанному. Осознание пришло после того, как она проверила соцсети Симоньян. Девушка не задумывалась, что рискует своей жизнью, главным было спасти мальчика.
Премия имени Тиграна Кеосаяна выдается людям, которые спасают людей, несмотря на риск для собственной жизни. Как написала Симоньян, остальные люди на берегу просто снимали на телефоны происходящее, пока мальчик тонул, и только Галия полезла в воду за ним. Церемония вручения премии назначена на 2 июня.
Напомним, что происшествие случилось в Авиастроительном районе республики 5 мая. Восьмилетний мальчик плавал на надувном матрасе, перевернулся и стал уходить под воду.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.