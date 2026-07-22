В Татарстане приняли закон о выдаче земли получившим звание «Мать-героиня»
Площадь земельного участка составит не менее чем 8 соток в городских населенных пунктах и 25 соток в границах сельских населенных пунктов.
В Татарстане женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», начнут предоставлять бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект приняли на 22-м заседании Госсовета республики.
По словам министра земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниля Аглиуллина, площадь земельного участка, установленного федеральным законом, – не менее чем 8 соток в городских населенных пунктах и 25 соток в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий.
- Учет женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого она постоянно проживает, – уточнил министр.
Он отметил, что меры социальной поддержки россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей и удостоенным звания «Мать-героиня», установлены федеральным законодательством.
Ранее мы писали, что для матерей-героинь в Татарстане подготовили льготы. Изменения вносят в постановление о предоставлении мер социальной поддержки.
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