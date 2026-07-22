Общество
22 июля 11:57
Автор материала:
Не указано
Павел Наумов

Журналист

В Татарстане приняли закон о выдаче земли получившим звание «Мать-героиня»

Площадь земельного участка составит не менее чем 8 соток в городских населенных пунктах и 25 соток в границах сельских населенных пунктов.

В Татарстане приняли закон о выдаче земли получившим звание «Мать-героиня»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», начнут предоставлять бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект приняли на 22-м заседании Госсовета республики.

По словам министра земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниля Аглиуллина, площадь земельного участка, установленного федеральным законом, – не менее чем 8 соток в городских населенных пунктах и 25 соток в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий.

- Учет женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого она постоянно проживает, – уточнил министр.

Он отметил, что меры социальной поддержки россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей и удостоенным звания «Мать-героиня», установлены федеральным законодательством.

Ранее мы писали, что для матерей-героинь в Татарстане подготовили льготы. Изменения вносят в постановление о предоставлении мер социальной поддержки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

скриншот трансляции
В Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом

Основная проблема связана с резким спросом.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.