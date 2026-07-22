Из-за дефицита бензина в России резко сократилось число ДТП
В Москве лихачей стало в 15 раз меньше.
Количество аварий по России резко сократилось в июне 2026 года. Это произошло на фоне дефицита бензина. В той же Москве показатели упали в 15 раз по сравнению с прошлым годом, пишет Mash.
За первый летний месяц москвичи получили 137 тысяч штрафов за превышение скорости и около двух тысяч — за повторное. А годом ранее таких наказаний было более двух миллионов, и 32 тысячи — за повторные нарушения. Также в Крыму число штрафов снизилось в полтора раза, а в Ставропольском крае — в более чем два раза. Стало меньше и повторных нарушений.
Эксперты считают, что из-за ситуации с топливом водители решили экономить и не устраивать лишний раз гонки — теперь они обходятся дороже.
Ранее сообщалось, что голографические препятствия для предотвращения ДТП появятся в Татарстане. Технология создает 3D-проекцию, имитирующую препятствие.
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