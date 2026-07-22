Дефицит бензина не ограждает татарстанских водителей от ДТП
Погибших стало больше по сравнению с прошлым годом.
Татарстанские автомобилисты не стали меньше попадать в ДТП, несмотря на то, что цены на бензин растут, и он сейчас в дефиците. А скорость требует дополнительных расходов топлива.
За июнь 2026 года в республике произошло 272 аварии, что немногим меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-14 ДТП). А погибших стало только больше (31 человек против 25 годом ранее). Но пострадавших было меньше — в этом году 310, а в 2025-м — 345, сообщили «Вечерней Казани» в Госавтоинспекции Татарстана.
Ранее сообщалось, что из-за дефицита бензина в России резко сократилось число ДТП. В Москве лихачей стало в 15 раз меньше. За первый летний месяц москвичи получили 137 тысяч штрафов за превышение скорости и около двух тысяч — за повторные нарушения.
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