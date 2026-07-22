Горожане стремятся сохранить в бумажном варианте кадры с моря и из-за рубежа.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Порядка 30 процентов жителей считают самыми ценными фотографиями моменты из первого семейного путешествия за границу. Из них 40 процентов загружают кадры в облачное хранилище, а еще 43 процента их печатают. К таким выводам пришли аналитики Mail и сервиса «Периодика» по результатам опроса.

Также среди значимых воспоминаний респонденты назвали первую поездку на море (21 процент), путешествия после свадьбы (20 процентов) или рождения ребенка (18 процентов), первое совместное романтическое приключение (11 процентов).

Почти для трети казанцев самыми важными оказались снимки с семьей, при этом каждый пятый ценит спонтанные эмоциональные фото и кадры с детьми в путешествии. Еще 17 процентов опрошенных особое значение придают снимкам достопримечательностей, а 12 процентов не готовы потерять фото нескольких поколений семьи.

Хранить фото в «облаке» предпочитают жители 25-44 лет, а вот бумажные альбомы особенно полюбились зумерам 12-24 лет. Треть респондентов пользуется обоими вариантами.

Ранее сообщалось, что казанцы сделали меньше всех фото на VK Fest в сравнении с жителями других городов. Было сделано всего 22,6 тысячи снимков.



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