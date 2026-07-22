Общество
22 июля 15:40
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«Вечерняя Казань»

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Байки стали чаще попадать в ДТП в Казани

За полгода погибли три человека.

Байки стали чаще попадать в ДТП в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первое полугодие 2026 года в Казани произошло 34 ДТП с байками. Показатели на семь случаев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Статистика ухудшается тем, что в прошлом году не было ни одного погибшего, тогда как в этом их трое. Также 33 участника дорожного движения получили травмы. Среди основных причин аварий: игнорирование требований дорожных знаков, опасные маневры, непредоставление преимущества при повороте и превышение скорости.

Один из случаев произошел на улице Краснококшайской. Водитель авто разворачивался и не уступил дорогу мотоциклисту. Похожая ситуация была на улице Залесной, когда водитель легковушки пытался перестроиться и не заметил байк, из-за чего тот вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Оба мотоциклиста погибли.

Кроме того, за полгода случилось четыре ДТП с питбайками, хотя в прошлом году их было три. Число пострадавших выросло с трех до пяти. Но количество аварий с участием подростков осталось прежним – два случая, в которых пострадали двое детей.

Ранее сообщалось, что мотоциклист опрокинулся и влетел в Chery Tiggo в Татарстане. Погибла 28-летняя пассажирка мотоцикла. Она скончалась на месте от полученных травм.

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