Байки стали чаще попадать в ДТП в Казани
За полгода погибли три человека.
За первое полугодие 2026 года в Казани произошло 34 ДТП с байками. Показатели на семь случаев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.
Статистика ухудшается тем, что в прошлом году не было ни одного погибшего, тогда как в этом их трое. Также 33 участника дорожного движения получили травмы. Среди основных причин аварий: игнорирование требований дорожных знаков, опасные маневры, непредоставление преимущества при повороте и превышение скорости.
Один из случаев произошел на улице Краснококшайской. Водитель авто разворачивался и не уступил дорогу мотоциклисту. Похожая ситуация была на улице Залесной, когда водитель легковушки пытался перестроиться и не заметил байк, из-за чего тот вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Оба мотоциклиста погибли.
Кроме того, за полгода случилось четыре ДТП с питбайками, хотя в прошлом году их было три. Число пострадавших выросло с трех до пяти. Но количество аварий с участием подростков осталось прежним – два случая, в которых пострадали двое детей.
Ранее сообщалось, что мотоциклист опрокинулся и влетел в Chery Tiggo в Татарстане. Погибла 28-летняя пассажирка мотоцикла. Она скончалась на месте от полученных травм.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.
Основная проблема связана с резким спросом.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?