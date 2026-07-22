Общество
22 июля 16:37
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Молодой киберспортсмен из Азнакаево выиграл турнир по Dota 2 в Париже

Алан Галлямов стал самым результативным игроком и получил приз в 750 тысяч долларов.

Молодой киберспортсмен из Азнакаево выиграл турнир по Dota 2 в Париже

Автор фото: пресс-служба команды PARIVISION

Уроженец Татарстана Алан Галлямов в составе команды PARIVISION выиграл крупный турнир Esports World Cup по Dota 2 в Париже. Победа принесла коллективу 750 тысяч долларов, а самого Алана признали самым результативным игроком всего соревнования.

«Год назад мы были близки к победе, но взяли третье место. Весь этот год мы работали, чтобы вернуться и забрать титул, и у нас получилось», — поделился 18-летний татарстанец.

Алан начал стримить на Twitch в 13 лет и быстро стал популярным. В PARIVISION он попал в январе прошлого года. Эксперты называют его одним из сильнейших игроков мира на своей позиции, а недавно он вошёл в рейтинг Forbes «30 до 30». При этом с шести лет Алан живёт за пределами России.

Ранее мы писали, что российские киберспортсмены стали лучшими игроками года в CS2 в 2024. Помимо этого Даниил donk Крышковец собрал и другие личные награды.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

скриншот трансляции
В Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом

Основная проблема связана с резким спросом.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.