Молодой киберспортсмен из Азнакаево выиграл турнир по Dota 2 в Париже
Алан Галлямов стал самым результативным игроком и получил приз в 750 тысяч долларов.
Уроженец Татарстана Алан Галлямов в составе команды PARIVISION выиграл крупный турнир Esports World Cup по Dota 2 в Париже. Победа принесла коллективу 750 тысяч долларов, а самого Алана признали самым результативным игроком всего соревнования.
«Год назад мы были близки к победе, но взяли третье место. Весь этот год мы работали, чтобы вернуться и забрать титул, и у нас получилось», — поделился 18-летний татарстанец.
Алан начал стримить на Twitch в 13 лет и быстро стал популярным. В PARIVISION он попал в январе прошлого года. Эксперты называют его одним из сильнейших игроков мира на своей позиции, а недавно он вошёл в рейтинг Forbes «30 до 30». При этом с шести лет Алан живёт за пределами России.
Ранее мы писали, что российские киберспортсмены стали лучшими игроками года в CS2 в 2024. Помимо этого Даниил donk Крышковец собрал и другие личные награды.
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