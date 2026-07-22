Алан Галлямов стал самым результативным игроком и получил приз в 750 тысяч долларов.

Автор фото: пресс-служба команды PARIVISION

Уроженец Татарстана Алан Галлямов в составе команды PARIVISION выиграл крупный турнир Esports World Cup по Dota 2 в Париже. Победа принесла коллективу 750 тысяч долларов, а самого Алана признали самым результативным игроком всего соревнования.

«Год назад мы были близки к победе, но взяли третье место. Весь этот год мы работали, чтобы вернуться и забрать титул, и у нас получилось», — поделился 18-летний татарстанец.

Алан начал стримить на Twitch в 13 лет и быстро стал популярным. В PARIVISION он попал в январе прошлого года. Эксперты называют его одним из сильнейших игроков мира на своей позиции, а недавно он вошёл в рейтинг Forbes «30 до 30». При этом с шести лет Алан живёт за пределами России.

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