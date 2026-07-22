Жители при этом начали на восемь процентов чаще снимать загородные дома, бронируя их минимум за полтора месяца.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средняя стоимость двух дней отдыха в арендованном загородном доме в Татарстане составила 43,6 тысячи рублей. В эту сумму также входит базовый набор для спортивного отдыха — взрослый горный велосипед, детский велосипед, бадминтон и футбольный мяч. Такие данные приводят аналитики «Авито».

Отдельно эти товары в б/у варианте будут стоить от 20,4 тысячи рублей, и Татарстан оказался самым бюджетным регионов для их покупки. Например, в Ленинградской области их можно приобрести за 27,6 тысячи рублей, а в Московской — за 42,9 тысячи. В целом провести активные выходные на природе в этих регионах обойдется в 52,4 тысячи и 81,7 тысячи рублей соответственно. А вот в соседней с Татарстаном Башкирии отдых оказался дешевле — 39,1 тысячи рублей.

Также аналитики выяснили, что жители в этом году начали на восемь процентов чаще снимать загородные дома, бронируя их минимум за полтора месяца. Обычно ездят большой компанией по пять человек.

Ранее сообщалось, что туристам из Татарстана в этом году особенно полюбились Верхнеуслонский и Тукаевский районы республики. Чаще всего путешественники выбирают поездку в Шелангу — старинное волжское село на берегу Куйбышевского водохранилища.

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