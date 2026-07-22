Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и ООО «Специализированный застройщик Гринвуд Эстейт» (входит в ГК «КамаСтройИнвест») подписали соглашение о проектном финансировании строительства нового жилого комплекса «Аксиум».

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Сумма сделки превысила 15 млрд рублей.

ЖК «Аксиум» станет очередным этапом масштабной программы по комплексной реновации территории речного порта Казани. Проект предусматривает продуманную архитектуру и создание качественных благоустроенных общественных пространств, формирующих современный облик набережной и новую точку притяжения для жителей и гостей столицы Татарстана.

Группа компаний «КамаСтройИнвест» последовательно развивает эту локацию: ранее девелопер уже ввёл в эксплуатацию ЖК «Живи на Портовой», а также начал строительство ЖК «Риваят» (в IV квартале 2023 года) и ЖК «1712» (в 2024 году).

Эльвира Губайдуллина, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик Гринвуд Эстейт»

«Реновация территории речного порта — стратегически важный проект для развития городской среды Казани. Проектное финансирование от Сбера в объёме более 15 миллиардов рублей гарантирует устойчивое и своевременное воплощение ЖК «Аксиум». Мы благодарны банку за доверие и партнёрство, благодаря которому на территории реновации появится ещё один современный, безопасный и комфортный жилой комплекс».

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Татарстан устойчиво сохраняет позиции одного из наиболее динамичных и технологичных строительных рынков страны. Участвуя в реновации территории речного порта Казани, мы не ограничиваемся финансовой поддержкой отдельного объекта — речь идёт о системном вкладе в формирование качественно новой архитектуры городской среды. На текущий момент доля Сбера на рынке проектного финансирования Республики составляет 40%, что в натуральном выражении превышает 1,3 млн кв. м жилья. Прирост нашего кредитного портфеля в сегменте девелопмента по итогам первого полугодия 2026 года превысил 16 млрд рублей. Эти показатели — объективное подтверждение высокой отраслевой экспертизы нашей команды и устойчивого доверия со стороны ведущих застройщиков региона. Уверен, что синергия финансовых возможностей Сбера и многолетнего девелоперского опыта ГК «КамаСтройИнвест» станет надёжной основой для реализации проекта ЖК «Аксиум» на самом высоком уровне».

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