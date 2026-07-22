Жителям напомнили обходить шаткие конструкции и деревья, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В четверг, 23 июля, в республике местами прогнозируются ливни, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Локально возможен град, предупредили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Жителям напоминают о мерах безопасности: не парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями, обходить их стороной, не приближаться к оборванным проводам линий электропередач и объектам электросетевого комплекса. В случае экстренных ситуаций необходимо позвонить по номеру 112.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что погода в республике остается достаточно неустойчивой — жару сменяют обильные осадки. Как объяснили метеорологи, подобная переменчивость всегда была характерна для Казани. Причина заключается в том, что город находится в зоне частой смены воздушных масс — с юга, с Атлантики или с севера.

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