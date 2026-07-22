Студентов попросили покинуть свои места в начале июня в связи с проведением в Казани международного форума.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Плата за проживание за июнь не начислялась ни одному из жителей домов с № 8 по № 20 Деревни Универсиады. Об этом сообщает пресс-служба КФУ, комментируя появившуюся в Сети информацию о необходимости оплатить место в общежитии за период проведения саммита АСЕАН.

«Все обсуждения, которые на данный момент возникают в отдельных пабликах и каналах, не имеют под собой достоверных оснований. Они касаются исключительно предыдущих задолженностей студентов за прошлые месяцы (февраль, март, апрель, май). Таким образом, КФУ в полном объеме выполнил свои обещания перед студентами в части неначисления платы за июнь», — говорится в сообщении.

В вузе выразили понимание по поводу волнения студентов, которые столкнулись с недостоверной информацией. Для получения консультации по вопросам об оплате студенты могут обратиться в бухгалтерию Деревни Универсиады и отдел учета расчетов за ЖКУ.

Напомним, что в целях обеспечения безопасности во время проведения саммита АСЕАН в Казани КФУ частично перешел на дистанционный режим обучения. С 1 по 5 июня студентам предложили уехать домой. Тем, кто такой возможности не имел, предложили поселиться в свободных комнатах.

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