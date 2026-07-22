Месячная минимальная сумма по России стала больше на 7,9 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России цена месячной минимальной корзины продуктов с начала 2026 года выросла на 7,9 процента, до 8107,15 рубля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Руспродсоюз.

Сильнее всего продукты подорожали на Чукотке – 20 689,8 рубля, и в Камчатском крае - 13 443,6 рубля. А самые дешевые продукты в Мордовии – 6461,3 рубля, и в Саратовской области – 6624 рубля.

В Москве сумма составляет 9737,4 рубля, в Санкт-Петербурге – 9480,6 рубля, а в Татарстане – 7131,5 рубля. В Московской области корзина обойдется в 8948,7 рубля, в Ленинградской – 9040,3 рубля, в Калининградской области – 9365,7 рубля.

Отметим, что в числе продуктов корзины мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что цены на социально значимые продукты хотят заморозить. Сейчас некоторые регионы субсидируют хлебобулочные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. Практику предлагается расширить на всю страну.

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