Общество
22 июля 18:50
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«Вечерняя Казань»

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«Движение Первых» ответило на пост «Вечерней Казани» о покупке детям питбайков

Психолог объяснила, почему школьникам хочется получать адреналин и как направить эту энергию в безопасное русло.

«Движение Первых» ответило на пост «Вечерней Казани» о покупке детям питбайков

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мода на мини-мотоциклы среди подростков 14-16 лет обусловлена не глупостью, а физиологией — в этом возрасте мозг пытается получить больше адреналина и заслужить уважение сверстников. Зона, отвечающая за контроль, пока «просто не доросла», поэтому у детей возникает иллюзия бессмертия. Им кажется, что трагедии случится с кем угодно, но не с ними, объяснила психолог, родитель участника «Движения Первых» Зульфира Болатова в ответ на новость «Вечерней Казани» об участившихся покупках подросткам питбайков.

Эксперт объяснила, что ключевую роль в этой проблеме играют сами родители, которые не осознают опасность подарка. Взрослые часто покупают своим детям питбайк без экипировки и даже не обучают безопасному передвижению на нем. Часто таким образом они пытаются «откупиться за нехватку внимания» или стать для детей «своим». Однако это далеко не истинная забота, отметила Зульфира.


«Жажда драйва у подростков абсолютно нормальна, но её нужно направлять в безопасное русло — например, в спортивные секции с профессиональным тренером. Покупка скоростного байка незрелому человеку — это не проявление доверия, а перекладывание взрослой ответственности на ребенка, который к ней психологически не готов. В конечном счёте безопасность детей всегда начинается не с их обещаний быть аккуратными, а с осознанности и твердой позиции самих родителей», — подытожила психолог.

Ранее мы писали о выросшем числе детских смертей в результате ДТП с питбайками в Татарстане. Во время каникул число подростков на мини-мотоциклах возрастает, что создает серьезную угрозу безопасности.

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