Цены на социально значимые продукты хотят заморозить
Государству стоит подумать о субсидировании.
Депутат Госдумы Юрий Григорьев выступил с инициативой заморозить цены на 10-15 социально значимых продуктов. Их должно субсидировать государство, приводит его слова ТАСС.
В список могут войти сахар, гречка, мука, яйца, молоко и другие продукты. Торговые сети получат субсидии, а власти гарантируют, что цены на эти товары заморозят. Сейчас некоторые регионы субсидируют хлебобулочные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. Григорьев отметил, что это хорошая практика.
Ранее сообщалось, что огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за месяц. Цены упали на 14 процентов. В тройку самых подешевевших продуктов также вошли помидоры — минус 7,1 процента, и яйца — минус 6,6 процента.
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