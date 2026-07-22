Работодатели в Татарстане стали чаще искать студентов
Требуются строители, банковские работники и подсобные рабочие.
За первое полугодие 2026 года в Татарстане стали чаще публиковать вакансии для студентов. Например, для молодых строителей предложений стало больше на 113 процентов. В этой сфере средние предлагаемые зарплаты — 131 250 рублей в месяц. На втором месте банковские работники. Число вакансий для студентов прибавило 85 процентов с зарплатами в 54 330 рублей. Топ-3 закрывают подсобные рабочие (+85 процентов) с заработком в 73 723 рубля. Такое исследование провели в «Авито Работе».
Наибольшая динамика прослеживается в сфере логистики (+151 процент). Вакансий ремонтников стало больше на 150 процентов, сборщиков мебели искали на 125 процентов чаще, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что аграрии стали самыми дефицитными и высокооплачиваемыми работниками Татарстана. В среднем специалистам в области сельского хозяйства предлагают почти 120 тысяч рублей ежемесячно.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.
Основная проблема связана с резким спросом.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?