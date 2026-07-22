Требуются строители, банковские работники и подсобные рабочие.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первое полугодие 2026 года в Татарстане стали чаще публиковать вакансии для студентов. Например, для молодых строителей предложений стало больше на 113 процентов. В этой сфере средние предлагаемые зарплаты — 131 250 рублей в месяц. На втором месте банковские работники. Число вакансий для студентов прибавило 85 процентов с зарплатами в 54 330 рублей. Топ-3 закрывают подсобные рабочие (+85 процентов) с заработком в 73 723 рубля. Такое исследование провели в «Авито Работе».

Наибольшая динамика прослеживается в сфере логистики (+151 процент). Вакансий ремонтников стало больше на 150 процентов, сборщиков мебели искали на 125 процентов чаще, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что аграрии стали самыми дефицитными и высокооплачиваемыми работниками Татарстана. В среднем специалистам в области сельского хозяйства предлагают почти 120 тысяч рублей ежемесячно.

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