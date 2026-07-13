Общество
13 июля 13:11
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«Вечерняя Казань»

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Аграрии стали самыми дефицитными и высокооплачиваемыми работниками Татарстана

В среднем специалистам в области сельского хозяйства предлагают почти 120 тысяч рублей ежемесячно.

Аграрии стали самыми дефицитными и высокооплачиваемыми работниками Татарстана

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В июне в республике вырос спрос на ряд сотрудников, в частности на 10 процентов чаще работодатели начали искать специалистов в сфере образования, науки, транспорта и логистики. Однако среди востребованных работников наиболее высокую зарплату предлагают аграриям, а именно 119,6 тысячи рублей. Такой вывод сделали аналитики hh.ru.

На втором месте по спросу и оплате труда оказались работники сферы транспорта, логистики и перевозок. Им предлагают 119,6 тысячи рублей. Далее идут специалисты добывающей отрасли (114,1 тысячи рублей), рабочий и административный персонал (102,1 тысячи рублей и 87,8 тысячи рублей соответственно). Список замыкают работники в сфере образования и науки с зарплатой в 59,7 тысячи рублей.

Эксперты объясняют рост числа вакансий одинаковым количеством рабочих дней в мае и июне. Также многие работодатели пытаются заранее набрать персонал, чтобы спокойно войти во второе полугодие. Учителя потребовались в связи со скорым началом нового учебного года, а массовый наем необходим для закрытия операционных задач компаний и предприятий.

Ранее сообщалось, что на рынке труда Татарстана активность увеличили выпускники колледжей и техникумов. В среднем кандидаты ожидают доход на уровне в 76 тысяч рублей.

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