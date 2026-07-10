Выпускники колледжей в Татарстане стали на 53% чаще искать работу
В среднем соискатели ожидают зарплату на уровне 76 тысяч рублей.
На рынке труда в республике за год значительно увеличилось количество резюме молодых людей без опыта и с дипломом среднего профессионального образования. Их стало на 53 процента больше, подсчитали в «Авито Работе».
В среднем молодые соискатели ожидают зарплату в 76 832 рублей. Активнее всего работу ищут повары — число таких предложений выросло на 144 процента с 2025 года. Также увеличилось количество ищущих работу операторов стандарта (+123 процента) и электромонтажников (+108 процентов). Они, однако, в резюме указывают ожидаемый доход выше, чем по рынку — 100 517 рублей в месяц и 122 097 рублей в месяц соответственно.
«После периода снижения интереса к рабочим и прикладным специальностям СПО вновь укрепляет позиции как один из ключевых каналов подготовки кадров для рынка труда», — пояснил Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.
Такая тенденция наблюдается по всей России. Больше всего число резюме выпускников СПО увеличилось в Липецкой, Ивановской и Тульской областях.
Ранее родители девятиклассников жаловались, что их детей начали с трудом зачислять в 10 класс. На одно место в старшей школе претендует до пяти человек.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.