В среднем соискатели ожидают зарплату на уровне 76 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На рынке труда в республике за год значительно увеличилось количество резюме молодых людей без опыта и с дипломом среднего профессионального образования. Их стало на 53 процента больше, подсчитали в «Авито Работе».

В среднем молодые соискатели ожидают зарплату в 76 832 рублей. Активнее всего работу ищут повары — число таких предложений выросло на 144 процента с 2025 года. Также увеличилось количество ищущих работу операторов стандарта (+123 процента) и электромонтажников (+108 процентов). Они, однако, в резюме указывают ожидаемый доход выше, чем по рынку — 100 517 рублей в месяц и 122 097 рублей в месяц соответственно.

«После периода снижения интереса к рабочим и прикладным специальностям СПО вновь укрепляет позиции как один из ключевых каналов подготовки кадров для рынка труда», — пояснил Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

Такая тенденция наблюдается по всей России. Больше всего число резюме выпускников СПО увеличилось в Липецкой, Ивановской и Тульской областях.



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