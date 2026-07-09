Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Все виды пенсий собираются проиндексировать в 2027 году. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова приводит РИА Новости.

В числе пенсий на повышение — страховые, социальные, накопительные, пенсии военных и для работающих россиян. Но итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года.

Кроме того, могут быть скорректированы сроки индексации страховых пенсий по старости. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа: с 1 февраля и с 1 апреля. Также в течение 2027 года произойдет перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. А с 1 августа предусмотрены перерасчет выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий.

Ранее сообщалось, что пенсионерам в России намерены выплачивать «зарплату» за уход за внуками. Ежемесячное пособие планируется установить пожилым, воспитывающим детей до трех лет.

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