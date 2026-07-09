Общество
9 июля 13:49
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан не вошел в число популярных регионов для летнего отдыха

Бронирование отелей по России сократилось более чем на пять процентов.

Татарстан не вошел в число популярных регионов для летнего отдыха

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Летом 2026 года замедлился спрос на внутренний туризм у россиян. Путешественники отдают предпочтение доступным вариантам отдыха, пишет «Интерфакс», ссылаясь на Российский союз туриндустрии.

Согласно данным платформы TravelLine, количество бронирований отелей на летний сезон сократилось на 5,4 процента. В том числе упали продажи через туроператоров и турагентов — на десять процентов. Средний рост цен на отдых варьируется от двух до трех процентов, но ситуация различается в регионах.

Среди самых востребованных направлений оказался Краснодарский край: Анапа и Геленджик. Интерес растет и к Калининградской области, Приморскому краю, Тверской, Самарской, Нижегородской и Московской областям, а также регионам Дальнего Востока. А вот Татарстан не попал в этот список.

Средний чек за ночь проживания в отеле по России в июне составил около 5,6 тысячи рублей, что на три процента меньше, чем год назад. На июль и август снижение спроса замедлилось до десяти процентов год к году, при этом бронирования на сентябрь и октябрь выросли на восемь процентов.

Ранее сообщалось, что почти три миллиона туристов приняла Казань за полгода. Путешественники оставили в городе 50 миллиардов рублей. Приезжие тратились на рестораны (18,5 миллиарда), отели (13,8 миллиарда), ретейл (18 миллиардов) и достопримечательности (3 миллиарда).

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