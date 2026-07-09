Общество
9 июля 13:37
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Дилия Мингазова

Журналист

В Минпромторге признали Россию «очевидно» запаздывающей в автономных технологиях

Но трагедии в этом никакой нет, считает замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

В Минпромторге признали Россию «очевидно» запаздывающей в автономных технологиях

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Россия запаздывает в автономных технологиях. Об этом на пленарной сессии выставки «Дрон Экспо — 2026» сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

- Эта сфера меняется очень быстро. Очевидно, что мы запаздываем. Запаздываем зачастую за регуляторикой, с перестраиванием логистических и технологических цепочек. Но трагедии в этом никакой нет, - уверил Шпак.

По его словам, это очень быстро развивающаяся технология, которая быстро меняет и мир, и набор технических решений.

- Наверное, стоит задуматься, что мы реагируем на сферу, а не формируем ее. По хорошему должно быть наоборот - работать на опережение, - признал спикер.

Как заключил Шпак, требовать это от одного ведомств наивно, нужно работать совместно всей индустрией, чаще встречаться, общаться и вырабатывать новые решения.

При этом он добавил, что Татарстан по праву один из лидеров и пионеров движения автономных технологий.

Ранее сообщалось, что Минниханов призвал быстрее разрабатывать беспилотные системы. Раис Татарстана считает, что производителям нужно быть инициативнее.

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