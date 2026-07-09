В Минпромторге признали Россию «очевидно» запаздывающей в автономных технологиях
Но трагедии в этом никакой нет, считает замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.
Россия запаздывает в автономных технологиях. Об этом на пленарной сессии выставки «Дрон Экспо — 2026» сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.
- Эта сфера меняется очень быстро. Очевидно, что мы запаздываем. Запаздываем зачастую за регуляторикой, с перестраиванием логистических и технологических цепочек. Но трагедии в этом никакой нет, - уверил Шпак.
По его словам, это очень быстро развивающаяся технология, которая быстро меняет и мир, и набор технических решений.
- Наверное, стоит задуматься, что мы реагируем на сферу, а не формируем ее. По хорошему должно быть наоборот - работать на опережение, - признал спикер.
Как заключил Шпак, требовать это от одного ведомств наивно, нужно работать совместно всей индустрией, чаще встречаться, общаться и вырабатывать новые решения.
При этом он добавил, что Татарстан по праву один из лидеров и пионеров движения автономных технологий.
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