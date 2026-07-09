Раис Татарстана считает, что производителям нужно быть инициативнее.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Беспилотные системы нужно разрабатывать быстрее - это вызов времени. Об этом на пленарном заседании выставки «Дрон Экспо — 2026» заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.



Руководитель республики поблагодарил организаторов и участников выставки. Представленные проекты будут приняты во внимание профильными ведомствами республики. Однако в то же время, по словам Минниханова, нужно действовать быстрее.



- Ходили с замминистра по выставке, один разработчик рассказал, что ему еще надо пройти испытание. Вопрос — когда? Он говорит — через месяц. Почему не после обеда, почему не завтра? — вопрошал раис.



Минниханов обратился к разработчикам: «Давайте перейдем в такую плоскость. Время меняется - что было тогда, и что сегодня. Мы ведем борьбу не только с одной стороной, мы знаем, кто наши противники. И без науки, нашей инициативности эти вопросы не решить».

Ранее раис рассказал, что многие регионы России используют наработки Татарстана в сфере беспилотных систем. Большую работу по ускоренному внедрению автономных систем в экономику ведет КАМАЗ. Коммерческие рейсы предприятия запустили по М-1 еще с 2023 года.

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