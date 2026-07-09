Регион обладает мощным промышленным потенциалом.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Многие регионы России используют наработки Татарстана в сфере беспилотных систем. Об этом на выставке «Дрон Экспо — 2026» рассказал раис республики Рустам Минниханов.



- Татарстан является площадкой для обсуждения вопросов развития БПЛА. Глава государства поставил задачу по ускоренному внедрению автономных систем в экономику - в этой части большая работа ведется КАМАЗом. Они ведут коммерческие рейсы по М-1 уже с 2023 года. В Иннополисе с 2018 года начали работать беспилотные такси - по данным 2025 года, жителями совершено уже 15 тысяч поездок, - отметил Минниханов. - У нас в работе и ряд других экспериментально-правовых режимов по использованию автономных систем - доставка грузов, сельское хозяйство.



Кроме того, по словам Минниханова, республика активно подключилась в эту тему, это перспективные и важные темы для Татарстана. Он также добавил, что активно внедряют беспилотные системы промышленные предприятия. К примеру, Татнефть занимается добывающей инфраструктурой, разведкой месторождений. Также дроны использует министерство лесного хозяйства.



Обладает регион и мощным промышленным потенциалом. Работает по производству автономных систем уже более 50 татарстанских компаний.



- Мы имеем научные школы, и это позволяет нам решать вопросы выхода на производство беспилотников по полному циклу. В том числе программное обучение, применение искусственного интеллекта. В этой сфере у нас активно работает Университет Иннополис, где разработана система по внедрению беспилотников, анализ данных при пожарах, экологической обстановке, - отметил раис.



При этом, как отметил раис, татарстанские системы используются не только в республике. Наработки используют и многие другие регионы.

Ранее замглавы Минпромторга Татарстана Иван Колчин заявил, что в республике на сегодняшний день беспилотники выпускают более 20 предприятий. Некоторые из компаний имеют опыт работы в этом сегменте более 25—30 лет.



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