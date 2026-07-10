Сумма составляет 14 729 рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На июль 2026 года прожиточный минимум в Татарстане составил 14 729 рублей. Из этой суммы 47,06 процента должно уходить на питание (6 931 рубль). Об этом говорится в аналитических материалах Центра экономических исследований республики при Кабмине республики.

Также 40,7 процента, то есть 5 996 рублей, должны пойти на услуги, а 7,63 процента, или 1 124 рубля, - на непродовольственные товары. 4,6 процента (677 рублей) — это налоги.

В разделе питания 27,07 процента пойдет на овощи, 24,98 процента — на молочные продукты, 17,7 процента — хлеб, 11,67 процента — мясо, 5,95 процента — фрукты и ягоды, 5,03 процента — рыба, 2,02 процента — сахар и 5,57 процента — прочее.

Ранее сообщалось, что стоимость минимальной корзины продуктов в Татарстане составляет 6 753 рубля. Дороже всего продукты обходятся жителям Чукотки и Камчатского края, где стоимость корзины составила 20 432,3 рубля и 13 397,9 рубля соответственно.

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