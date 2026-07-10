Общество
10 июля 22:00
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Половина прожиточного минимума в Татарстане заложена на питание

Сумма составляет 14 729 рублей.

Половина прожиточного минимума в Татарстане заложена на питание

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На июль 2026 года прожиточный минимум в Татарстане составил 14 729 рублей. Из этой суммы 47,06 процента должно уходить на питание (6 931 рубль). Об этом говорится в аналитических материалах Центра экономических исследований республики при Кабмине республики.

Также 40,7 процента, то есть 5 996 рублей, должны пойти на услуги, а 7,63 процента, или 1 124 рубля, - на непродовольственные товары. 4,6 процента (677 рублей) — это налоги.

В разделе питания 27,07 процента пойдет на овощи, 24,98 процента — на молочные продукты, 17,7 процента — хлеб, 11,67 процента — мясо, 5,95 процента — фрукты и ягоды, 5,03 процента — рыба, 2,02 процента — сахар и 5,57 процента — прочее.

Ранее сообщалось, что стоимость минимальной корзины продуктов в Татарстане составляет 6 753 рубля. Дороже всего продукты обходятся жителям Чукотки и  Камчатского края, где стоимость корзины составила 20 432,3 рубля и 13 397,9 рубля соответственно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.