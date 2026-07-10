Республика попала в топ-20 по дороговизне аренды.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан оказался на 13 месте в рейтинге по стоимости аренды частного дома. Гостям придется отдать за месяц проживания в среднем 54 861 рубль. Сумма возросла на 47,2 процента за первое полугодие 2026 года. Рейтинг составили в «Мир Квартир».

На первом месте оказалась Москва с ценами за месячную аренду в 102 444 рубля (-5,8 процента). На втором — Санкт-Петербург, где проживание в частном доме обойдется в 98 715 рублей (+21,5 процента). В топ-3 попала Московская область (-4,6 процента, до 97 243 рубля). В пятерке также оказались Ямало-Ненецкий АО (90 778 рублей) и Ленинградская область (87 703 рубля).

Больше всего стоимость выросла в Смоленской (+59,8 процента), Тульской (+57,7 процента) областях, республике Коми (+49,6 процента), Татарстане, Костромской области (+41,8 процента), Хакасии (+35,1 процента), Калмыкии (+34 процента), Севастополе (+24,7 процента), Ивановской (+22,7 процента) и Оренбургской (+22 процента) областях.

В среднем по России аренда домов выросла на 2,9 процента, до 47 707 рублей в месяц.

Как объяснил гендиректор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко, высокий летний сезон смог слегка поднять ставки, однако спрос на аренду частных домов сейчас не такой интенсивный, как в 2020-2024 года. Предложение с начала года увеличилось на 17 процентов. И, возможно, в сентябре цены снова снизятся.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-10 городов с самыми дорогими квартирами в аренду. Снять «однушку» на месяц обойдется в более чем 30 тысяч рублей.

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